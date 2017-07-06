По состоянию на 5 июля 2017 года в компании «Согласие» зафиксировано 90 обращений от автовладельцев, застрахованных по каско. 32 страховых события произошли на территории Москвы, где основным виновником убытков стал шквалистый ветер. 58 событий зафиксировано на территории Московской области. Специалисты cтраховой компании предварительно оценивают объем ущерба в 9 млн рублей, однако в дальнейшем эта цифра может быть существенно увеличена.

Большинство пострадавших автомобилей (84) принадлежат частным лицам, в корпоративном автопарке на 6 июля пострадали шесть машин. От града в Подмосковье пострадал 61 автомобиль. Еще в 14 случаях виновниками ущерба стали поваленные деревья. Кроме того, обильное количество осадков стало причиной затопления семи застрахованных автомобилей, а в двух случаях транспортные средства получили гидроудар. Двум страхователям не удалось идентифицировать предметы, нанесшие ущерб их транспортным средствам. Еще одна застрахованная машина получила повреждения после того, как сползла в яму, образовавшуюся на месте просадки грунта после сильного ливня. В трех случаях причина ущерба пока не установлена.

Страховая компания «Согласие» продолжает принимать заявления от пострадавших и консультировать клиентов по вопросам, связанным с убытками в результате неблагоприятных погодных явлений. В компании действует упрощенная процедура урегулирования убытков и оперативно рассматриваются поступающие заявления.

Общий ущерб от ливня и града 30 июня Российский союз автостраховщиков (РСА), исходя из первых обращений, оценил в 20 млн рублей. Основные повреждения нанесены градом: разбиты стекла, повреждены лакокрасочные покрытия автомобилей и кузовные элементы (крыша, капот), сообщили в пресс-службе РСА. Второй причиной по частоте обращений является залив салона автомобиля, например когда автомобиль въехал в глубокую лужу или был оставлен в месте, которое было подтоплено, однако число таких случаев незначительное. Есть единичные случаи повреждения автомобилей ветками деревьев, сообщили в РСА.

Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru

