RAEX («Эксперт РА») присвоило Связь-Банку рейтинг кредитоспособности «ruA». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства.

Ключевое позитивное влияние на рейтинг оказывают высокая вероятность поддержки банка со стороны собственника и органов власти. Кроме того, ввиду низкого спроса со стороны потенциальных инвесторов собственником банка на горизонте действия рейтинга, по мнению агентства, останется ВЭБ, который продолжит оказывать банку поддержку, что и обусловливает «стабильный» прогноз по рейтингу.

Среди прочих позитивных факторов агентство отмечает высокую достаточность капитала, высокое качество портфеля ценных бумаг и возможность своевременного привлечения дополнительной ликвидности. Поддержку рейтингу оказывают низкая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска и широкая география деятельности.

Среди негативных факторов агентство отмечает отрицательные показатели рентабельности деятельности, вызванные существенным досозданием резервов в сочетании с низкой процентной маржой. Также давление на рейтинг оказывает низкое качество ссудного портфеля. Среди прочих негативных факторов агентство отмечает нестабильность ресурсной базы.

СМИ: ЦБ предложил оставить Связь-Банк и «Глобэкс» ВЭБу Внешэкономбанку придется отложить продажу двух своих дочерних банков — Связь-Банка и «Глобэкса». Центробанк предложил оставить их госкорпорации. Риски продать их не тому покупателю велики, к тому же продать их на условиях госкорпорации практически невозможно, пишут «Ведомости».