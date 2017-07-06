Рост ВВП России в мае с исключением сезонных и календарных факторов составил 0,4%, следует из материалов Минэкономразвития.



«В мае 2017 года, по оценкам Минэкономразвития России, рост ВВП составил 3,1% год к году, а индекс ВВП, очищенный от сезонности, повысился до 0,4% месяц к месяцу. Ускорению роста ВВП способствовал значительно опережающий динамику ВВП рост грузооборота транспорта (9,5% год к году), оборота оптовой торговли (7,7% год к году) и объема промышленного производства (5,6% год к году), совокупный вклад которых в прирост ВВП составил более 2,5 процентного пункта», — говорится в сообщении.

Впервые с начала года положительную динамику показали строительство (3,8% год к году) и оборот розничной торговли (0,7% год к году). Вклад в ВВП неторгуемых отраслей — торговли и строительства, — по оценке, составил более 0,5 п. п.



«Реальные располагаемые доходы с исключением доходов от продажи валюты и продажи недвижимости на вторичном рынке, по оценке Минэкономразвития, в мае продемонстрировали рост на 0,1% год к году, за пять месяцев снизились в меньшей степени, чем по данным Росстата, — на 0,4% год к году», — заключили в ведомстве.