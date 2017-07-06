Банк «Венец» снизил ставки по потребительским кредитам. Размер снижения в зависимости от программы составил от 0,2 до 5 процентных пунктов.

Теперь кредит «Оптимальный лайт» выдается под 19,9% годовых. «Оптимальный бюджетный» предоставляется сотрудникам бюджетной сферы под 18% годовых.

По тарифу «Оптимальный супер» проценты начисляются по ставке 15—18%. В качестве обеспечения банк принимает поручительство физических или юридических лиц, а также залог движимого или недвижимого имущества. Если размер займа превышает 500 тыс. руб. необходимо обеспечить не менее 50% от суммы кредита залогом имущества.

Пенсионеры в возрасте до 70 лет могут оформить «Пенсионный» кредит, в рамках которого денежные средства предоставляются под 17,5% годовых. Для работающих пенсионеров по старости или выслуге лет в возрасте от 35 до 54 лет для женщин и 59 лет для мужчин доступен кредит «Пенсионный плюс», ставка по которому составляет 18% годовых.

Также в банке действует программа «Кредитные каникулы», в рамках которой клиенты получают отсрочку по погашению основного долга в течение первых трех месяцев кредитования (уплачиваются только проценты). Ссуда выдается под 19—20,5% годовых. Для бюджетников и пенсионеров действуют льготные ставки 17,5—18,5% и 16,9—18% годовых соответственно.

«Почти по всем программам кредит предоставляется без обеспечения на сумму до 300 тысяч рублей и срок до трех лет. Исключение составляет тариф «Оптимальный супер», в рамках которого можно получить от 100 тысяч до 3 миллионов рублей на срок до пяти лет под залог или поручительство», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Личное страхование не требуется. Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.