Доля водителей, обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков (ПВУ) при оформлении ДТП по европротоколу (без вызова сотрудников полиции), в России по итогам января — мая 2017 года составила 32%. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

В Приморском крае на долю таких обращений приходится 57%, также очень высокий процент в Волгоградской (48%) и Ростовской (41%) областях.



По данным РСА, доля водителей, оформлявших ДТП с применением европротокола, за аналогичный период 2016 года была на уровне 29%.

Число обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков (ПВУ) при оформлении ДТП по европротоколу в России по итогам января — мая 2017 года выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. За пять месяцев 2017 года европротокол оформили 208 тыс. автовладельцев. За аналогичный период 2016 года этот показатель равнялся 149 тыс. человек.

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предусматривает увеличение лимита ущерба для оформления ДТП по европротоколу в два раза. Документ, в частности, предлагает повышение с 50 тыс. до 100 тыс. рублей максимального размера страхового возмещения по ДТП, оформленному по европротоколу без фиксации обстоятельств техническими средствами контроля и другими устройствами. В качестве альтернативного варианта фиксации и передачи страховщикам информации о ДТП предлагается использовать программное обеспечение для мобильных устройств, позволяющее проводить фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте ДТП. Также законопроект предполагает использование европротокола даже в том случае, если у участников ДТП нет единого мнения об обстоятельствах происшествия.

Однако, как отмечает президент РСА, документ не отменяет право автовладельца вызвать на место ДТП сотрудника ГИБДД. Кроме того, поправки не отменяют действующей нормы о том, что оба участника ДТП после оформления его по процедуре европротокола должны направить свой экземпляр заполненного извещения в свою страховую компанию. А страховщик вправе потребовать, чтобы оба участника ДТП представили свои автомобили для проведения осмотра. Если в течение пяти рабочих дней с даты получения такого требования потерпевший не сделал этого, то страховщик вернет ему заявление о страховом возмещении без рассмотрения. А если виновник ДТП не направил свой экземпляр извещения или не представил по требованию страховщика свой автомобиль на осмотр, то страховщик получает право требования к виновнику в размере страхового возмещения (так называемое регрессное требование), и страховщики все шире пользуются этим правом.



Средний размер страхового возмещения по договору ОСАГО уже превысил 80 тыс. рублей, так что повышение лимита с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, предложенное Минфином, вполне обоснованно. По мнению разработчиков законопроекта, эта мера позволит более плавно перейти к возмещению вреда по европротоколу без ограничений в пределах страховой суммы.

Между тем обсуждаемый законопроект вызывает неоднозначную реакцию у страховщиков. Так, возможный отказ от необходимости вызывать ГИБДД после аварии может оказаться дополнительным фактором роста убыточности по ОСАГО, считает руководитель управления методологии обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров. Комбинированный коэффициент убыточности в среднем по рынку может подрасти до 120—140%, предупреждает эксперт. По данным РСА, средняя убыточность ОСАГО по итогам января — мая 2017 года превысила 108%.

