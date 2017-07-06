Жители Московского региона в I квартале 2017 года совершили 1,5 млрд операций с использованием банковских карт на общую сумму 1,3 трлн рублей, сообщили в пресс-службе главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу.



«В первом квартале 2017 года жителями Московского региона с использованием платежных карт совершено 1,5 миллиарда операций по оплате товаров и услуг на сумму 1,3 триллиона рублей. По данным ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, по сравнению с первым кварталом 2016 года количество операций увеличилось на 40,7%, объем — на 33%», — говорится в релизе.



Средний чек по оплате товаров и услуг в I квартале составил 866 рублей, снизившись на 5,7%. «Эта тенденция говорит о том, что платежные карты все чаще используются для оплаты регулярных некрупных покупок. Во многом это обусловлено также развитием POS-терминальной сети. На начало апреля 2017 года число электронных терминалов для оплаты товаров и услуг выросло в сравнении с предшествующим периодом более чем на 18,1% и составило 364,3 тыс. единиц. Количество банкоматов кредитных организаций в регионе увеличилось на 9,7%, составив 39,9 тыс. единиц», — отмечается в сообщении.

На 1 апреля 2017 года жителям столичного региона выдано свыше 61 млн банковских карт (расчетных и кредитных), что на 1 млн карт больше, чем годом ранее. На каждого жителя региона приходится 3,1 карты, заключили в пресс-службе.