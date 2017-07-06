Банк «Венец» уменьшил процентные ставки по кредитным картам «Венец — MasterCard», выпускаемым в категориях Masterсard Maestro, Masterсard Standard, Masterсard Gold, Masterсard Standard — «Золотая корона», Masterсard Gold — «Золотая Корона».

Процентная ставка за пользование кредитным лимитом в течение 90 дней с момента заключения кредитного договора, как и прежде, составляет 15% годовых.

По истечении 90 дней ставка по кредитным картам устанавливается в размере 21% годовых (вместо 26%), для пенсионеров — 20% годовых (ранее 23%), для физических лиц, работающих в бюджетных организациях, — 20% годовых (ранее 24%).

Прочие условия по карте не изменились.

Плата за выпуск и годовое обслуживание не взимается. Максимальный кредитный лимит может достигать 100 тыс. рублей, пенсионерам — до 50 тыс. рублей. Предусмотрен льготный период до 55 дней, который распространяется только на операции безналичной оплаты товаров и услуг. Комиссия за снятие как кредитных, так и собственных денежных средств заемщика в банкоматах и пунктах выдачи наличных банка, а также в устройствах других кредитных организаций составляет 3%, но не менее 295 рублей.

«Положительной стороной продукта продолжает оставаться невысокая процентная ставка. Минусами предложения является наличие комиссии за снятие собственных средств в устройствах банка», — дополняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Прасковина.

Условия и ставки указаны для открытого рынка, то есть для новых заемщиков кредитной организации, не относящихся к льготным категориям, таким как зарплатные и корпоративные клиенты, клиенты с положительной кредитной историей в данном банке, вкладчики и др.