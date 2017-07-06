Аксонбанк ожидает возврата своих серверов и планирует возобновить работу в полном объеме в ближайшее время, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



Напомним, на прошлой неделе следственное управление СК по Ярославской области сообщило о выемке серверов и стационарных компьютеров в центральном офисе Аксонбанка в Костроме в рамках расследования уголовных дел о налоговых преступлениях якобы со стороны руководства коммерческих обществ «Аксон Яр» и «Аверс», которые входят в состав «Аксон Холдинга». Техника изъята для проведения судебной экспертизы. По версии следствия, с января 2010-го по декабрь 2012 года руководители «Аверса» уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 54 млн рублей, а руководство «Аксон Яр» — более чем на 38 млн рублей.



«Областной суд Ярославской области признал незаконным постановление Дзержинского районного суда города Ярославля от 14 июня 2017 года об изъятии серверов ООО «КБ «Аксонбанк»... На данный момент решение об изъятии серверов банка в рамках уголовного расследования в отношении не относящихся к банку юридических лиц признано незаконным. У банка имеется соответствующее решение суда. Банк ожидает возврата незаконно изъятых серверов со стороны СК и надеется возобновить работу в полном объеме в ближайшее время», — говорится в релизе.

«В результате таких действий следствия с 29 июня 2017 года оказались заблокированы средства более 60 тыс. вкладчиков на сумму более 3 млрд рублей и счета более 3,5 тыс. юридических лиц, многие из которых вынуждены были приостановить бизнес в связи с блокировкой на их счетах свыше 400 млн рублей... Банк не мог проводить операции и совершать работу с 29 июня, и по просьбе со стороны банка был отключен от банковской системы электронных платежей (БЭСП)», — пояснили в Аксонбанке.

Источник: Аксонбанк, Спурт Банк и питерский филиал банка «Пересвет» отключены от БЭСП Костромской Аксонбанк, питерский филиал санируемого банка «Пересвет» и казанский Спурт Банк, в котором действует мораторий на удовлетворение требований кредиторов, со вторника отключены от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Об этом рассказал Банки.ру источник на рынке, знакомый с ситуацией.

