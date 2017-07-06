Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ признал несостоятельным (банкротом) банк «Нефтяной Альянс», передает корреспондент RNS из зала суда.

Суд открыл конкурсное производство в отношении банка сроком на один год, функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Нефтяной Альянс» 14 марта 2017 года. По величине активов на 1 февраля кредитная организация занимала 217-е место в банковской системе России. «Дыра» в капитале банка составила 7,2 млрд рублей.