Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ признал несостоятельным (банкротом) банк «Нефтяной Альянс», передает корреспондент RNS из зала суда.
Суд открыл конкурсное производство в отношении банка сроком на один год, функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Нефтяной Альянс» 14 марта 2017 года. По величине активов на 1 февраля кредитная организация занимала 217-е место в банковской системе России. «Дыра» в капитале банка составила 7,2 млрд рублей.
ЦБ оценил «дыру» в балансе банка «Нефтяной Альянс» в 7,2 млрд рублей
Отрицательная разница между активами и обязательствами банка «Нефтяной Альянс», чья лицензия была отозвана 14 марта этого года, достигает почти 7,2 млрд рублей, свидетельствуют данные «Вестника Банка России».