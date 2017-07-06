Сбербанк может создать собственный blockchain-интегратор для промышленного создания IT-решений, рассказал управляющий директор Sberbank CIB Сергей Поликанов в ходе XXII Санкт-Петербургской международной банковской конференции.

«При ЦБ создана инициативная группа по blockchain, и мы активно в ней участвуем. Более того, у нас есть планы по возможному созданию собственного blockchain-интегратора, который будет выдавать промышленные IT-решения, и мы сможем их предложить всему банковскому сообществу», — сказал он.

В консорциум «Финтех» при ЦБ входят Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-Банк, банк «Открытие», QIWI, НСПК и Тинькофф Банк.