Сбербанк может создать собственный blockchain-интегратор для промышленного создания IT-решений, рассказал управляющий директор Sberbank CIB Сергей Поликанов в ходе XXII Санкт-Петербургской международной банковской конференции.
«При ЦБ создана инициативная группа по blockchain, и мы активно в ней участвуем. Более того, у нас есть планы по возможному созданию собственного blockchain-интегратора, который будет выдавать промышленные IT-решения, и мы сможем их предложить всему банковскому сообществу», — сказал он.
В консорциум «Финтех» при ЦБ входят Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-Банк, банк «Открытие», QIWI, НСПК и Тинькофф Банк.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 22 333,30 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 430,78 млрд, кредитный портфель — 14 722,52 млрд, обязательства перед населением — 11 212,79 млрд.