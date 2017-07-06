Банки из группы Бинбанка (Бинбанк и Уралприватбанк) понизили ставки по двум вкладам в рублях.

Так, «Максимальный процент» открывается теперь под 7,05—8,2% годовых (ранее — под 7,3—8,4%). Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Ежемесячный доход» в данный момент доступен под 5,9—7,6% (прежде — под 6,1—7,8%). Пополнение счета возможно. Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются.

Минимальная сумма двух вкладов — 10 тыс. рублей, сроки размещения: три, шесть месяцев, один или два года.

Бинбанк ПАО «Бинбанк» — крупный столичный системно значимый частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. Позже доля владения была доведена до 90%, полное объединение двух структур было запланировано на конец 2016 года, что впоследствии и было реализовано. В ноябре 2016 года состоялось слияние «Бинбанка» и «МДМ Банка». Объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк».



По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 1 208,23 млрд рублей (11-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 95,10 млрд, кредитный портфель — 166,44 млрд, обязательства перед населением — 541,73 млрд.