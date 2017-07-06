Треть украинских банков пострадала от масштабной кибератаки на прошлой неделе, говорится в сообщении Нацбанка Украины. В нем уточняется, что в настоящее время кредитные организации уже минимизировали последствия действий злоумышленников и почти полностью восстановили работу в обычном режиме.

При этом все попытки кибератак на информационные системы НБУ нейтрализуются, поэтому информационные ресурсы Нацбанка не пострадали, сообщил заместитель директора департамента безопасности украинского регулятора Антон Кудин на совещании во вторник.

Среди причин, которые привели к повреждению информационной и компьютерной сети пострадавших от кибератаки банков, Кудин назвал формальное отношение к организации системы управления информационной безопасностью, а также формальное выполнение требований НБУ в этой сфере.

«Последняя кибератака продемонстрировала, что украинскому банковскому сектору нужно тщательно проверить защиту своих информационных ресурсов и усилить безопасность электронной сети», — отметил в ходе совещания исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины Яков Смолий, слова которого приводятся в сообщении НБУ.