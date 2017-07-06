Связь-Банк запустил онлайн-переводы по картам «Мир», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) предлагает держателям карт национальной системы платежных карт «Мир» воспользоваться возможностью мгновенных переводов со счета на счет на сайте банка и интернет-банкинге. Сервис онлайн-перевода с карты на карту через сайт Связь-Банка работает независимо от того, каким банком выпущена карта «Мир». Ранее услуга была доступна только держателям карт международных платежных систем. Теперь и владельцы карт «Мир» могут быстро, легко и в любое время переводить деньги», — говорится в релизе.

При осуществлении перевода деньги мгновенно оказываются на карте получателя. Указывать нужно только номер карты, срок ее действия и сумму перевода, добавили в банке.