Через пять — десять лет почти во всех странах появятся государственные криптовалюты, считает генеральный директор Citigroup Global Markets в России Алексей Большаков. Об этом он заявил в ходе XXII Санкт-Петербургской международной банковской конференции.

«Для любого Центробанка очень важно создать свою цифровую валюту на основании blockchain в каком-то его виде. Поэтому я абсолютно уверен, что через пять — десять лет практически во всех государствах мы увидим создание своих цифровых валют. И здесь нужно наблюдать за тем, что будет делать Китай», — сказал он.