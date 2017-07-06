Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам в мае 2017 года составила 11,32% и достигла минимума за всю историю наблюдения, говорится в материалах Банка России.



«Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, в мае 2017 года составила 11,32%. Таким образом, она опустилась до минимального значения за всю историю наблюдения. С начала года банки выдали 338,6 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 615,3 млрд рублей, из них в мае текущего года — 78,6 тыс. кредитов на сумму 144,5 млрд рублей. На фоне снижения процентных ставок годовые темпы прироста количества и объема ИЖК в рублях, предоставленных за месяц, были максимальными в текущем году и составили 27,6% и 39,2% соответственно», — отмечается в сообщении.

Ипотечный портфель увеличился за год на 10,8% и составил на 1 июня 2017 года 4,609 трлн рублей. Доля валютных ИЖК продолжила снижаться и достигла 1,17% (54 млрд рублей), добавили в ЦБ.