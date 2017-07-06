В адрес компании «АльфаСтрахование», одного из лидеров «Народного рейтинга» Банки.ру, начиная с 30 июня стали приходить негативные отзывы: оформленные и оплаченные на сайте компании электронные полисы ОСАГО спустя день-два-три не обнаруживались в базе Российского союза автостраховщиков (РСА), что в ряде случаев не давало возможность зарегистрировать новый автомобиль в ГИБДД.

«База АИС РСА работает в штатном режиме, заключение и загрузка договоров происходит как обычно. Например, по данным за 4 июля, было заключено 31,3 тыс. договоров, в том числе компанией «АльфаСтрахование» — более 3 тыс.», — сообщили порталу Банки.ру в РСА.

В ходе проверок обращений в «Народный рейтинг» выяснилось, что несколько отзывов написаны Маргаритой Фроловой, сотрудницей ПАО «Росгосстрах» в Оренбургской области (пос. Саракташ). Как пояснила порталу Банки.ру сама Фролова, она выступила в данном случае как физическое лицо — помогла «знакомым, соседям и родственникам» оформить полис e-ОСАГО. «В других компаниях, например в «Согласии», мы успешно оформили полисы, и все появилось в базе РСА сразу же», — поделилась Фролова. В ответ на вопрос, почему она не помогает знакомым оформлять полисы e-ОСАГО в своей родной компании, жительница Оренбургской области пояснила, что на сайте «Росгосстраха» часто бывают сбои, из-за которых невозможно приобрести полис. «Когда клиенты обращаются ко мне как к менеджеру «Росгосстраха», я оформляю полис либо через сайт, либо бумажный, а так я просто помогаю знакомым ввести данные на сайтах других компаний», — рассказала Фролова. По ее словам, по двум полисам, которые оформлены ее знакомыми в «АльфаСтраховании», информация в базу РСА на утро 6 июля так и не поступила. Накануне, 5 июля, она направила от своего имени письмо в компанию с требованием разобраться в ситуации.

В ответ на запрос Банки.ру компания «Альфа Страхование» пояснила, что у нее нет страхователя с именем Маргарита Фролова, а обращений от владельцев данных полисов в компанию не поступало. По каждому подобному обращению компания проводит тщательную проверку, отметил официальный представитель «АльфаСтрахования», пояснив, что по большинству случаев подобных сбоев вопрос уже решен, о чем есть сообщения в «Народном рейтинге» Банки.ру.

Официальный представитель «АльфаСтрахования» Юрий Нехайчук также пояснил, что в начале июля на сайте компании был сбой, который сейчас устранен. «В результате сбоя мы не смогли отгрузить в РСА информацию о более чем ста полисах е-ОСАГО. Все непереданные данные будут актуализированы в системе РСА до конца недели, а полисы являются действительными», — отметил он.

Сам факт обращения в одну страховую компанию представителя другой, испытывающий очевидные трудности в сегменте обязательного страхования автогражданской ответственности (доля компании «Росгосстрах» на рынке ОСАГО в 2016 году сократилась на 20 процентных пунктов, компания несет большие убытки именно в этом сегменте — как ожидается, по итогам первого полугодия 2017 года она утратит лидерство по продажам), вызывает удивление. В компании «Росгосстрах» порталу Банки.ру не смогли объяснить такое поведение своего сотрудника — на момент публикации материала редакция не получили ответа на официальный запрос в пресс-службу «Росгосстраха».

Источник: на рынке ОСАГО в ближайшее время сменится лидер Участники рынка прогнозируют, что в ближайшее время на рынке ОСАГО поменяется лидер — впервые за все время существования этого вида страхования.

Участники рынка, пожелавшие сохранить анонимность, высказали предположение, что сотрудница «Росгосстраха» действовала с санкции руководства и компания таким образом пытается снизить долю в ОСАГО, не навлекая на себя санкций за неоформление договоров e-ОСАГО («отказников» предполагается штрафовать на 50 тыс. рублей за каждый случай необоснованного отказа). Вторым вариантом объяснения, как полагает собеседник Банки.ру, может быть «самодеятельность» сотрудницы «Росгосстраха», которая просто пытается заработать «на стороне» за счет оказания помощи физлицам за вознаграждение. Напомним, на сегодняшний день официально деятельность посредников на рынке е-ОСАГО запрещена — подразумевается, что страхователь должен сам платить и сам вводить свои данные, хотя регулятор и рассматривает возможность допуска посредников на этот рынок в перспективе и даже готовит соответствующий законопроект.

Как стало известно Банки.ру, обращение сотрудницы «Росгосстраха» побудило «АльфаСтрахование» подготовить «Памятку всем продавцам е-ОСАГО на российском страховом рынке» (документ имеется в распоряжении редакции), в которой, в частности, говорится: «Мы рады, что вы по достоинству оценили инновационный сервис «АльфаСтрахования». Спешим сообщить, что оформление полисов е-ОСАГО на сайте компании «АльфаСтрахование» в Интернете по адресу alfastrah.ru доступно без проблем и ограничений для всех желающих россиян, вне зависимости от возраста, пола, вероисповедания, наличия высшего образования, или при возникновении неоднократного желания приобрести полис е-ОСАГО для клиентов своей компании, как в случае, описанном г-жей Фроловой выше. Вышеописанные проблемы, с которыми столкнулись сотрудники другой компании, касаются правильности введенных данных».

«Вам важно помнить, уважаемые коллеги, что при покупке полиса е-ОСАГО для любимого клиента на сайте alfastrah.ru необходимо вводить верные данные. Именно вводом ложных данных вы вызываете сбои при расчете стоимости полисов е-ОСАГО и их верификации. Как следствие, у вас возникают нарекания, что вы не можете подтвердить существование полисов через сервисы е-ОСАГО в тот же миг. Пожалейте роботов, они же не железные — анализировать неправильные данные. Помните: введя неверные данные для своего клиента при покупке полиса ОСАГО, именно вы оставляете вашего клиента, обратившегося к вам за защитой своих рисков, доверившегося вам и бренду вашей компании, без означенной защиты за рулем автомобиля, тем самым подвергая опасности как клиента, так и его близких в случае возникновения убытков по е-ОСАГО», — говорится в памятке.

Представление заведомо ложных данных при заключении договора приводит к расторжению договора страхования впоследствии и отсутствию защиты как следствие, напоминает «АльфаСтрахование».

«В целом непонятно, зачем россияне обращаются в офисы компаний, если полис ОСАГО можно купить на доступном всем сайте alfastrah.ru или любом сайте любого другого страховщика ОСАГО», — удивляется руководитель направления методологии обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров. «Хотя, конечно, нам отрадно, что даже сотрудники чужих компаний используют инновационные продукты «АльфаСтрахования», чтобы помочь своим клиентам. Для «АльфаСтрахования» это не только важная веха и веское доказательство наших лидерских позиций на рынке и в электронных продажах среди остальных игроков. Ведь мы пока не слышали, например, о подобных примерах продажи кредитов и депозитов в отделениях чужих банков. Это и важная точка. Теперь мы понимаем, что не застрахованы от безудержного роста портфеля, который может привести к непредсказуемым последствиям в будущем, в случае, если часть несознательных игроков рынка ОСАГО аналогичным образом решит сократить свое присутствие на рынке, — добавляет Макаров. — Пока же интересно узнать, что говорят чужие продавцы своим клиентам, вручая полис «АльфаСтрахования».



Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru



АльфаСтрахование ОАО «АльфаСтрахование» – крупная универсальная компания, основной участник Группы «АльфаСтрахование». Компания предлагает более 100 различных страховых продуктов для физических и юридических лиц. По итогам 2016 года компания заняла шестое место по общему размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и восьмое место по размеру сборов по входящему перестрахованию (1,4 млрд рублей). В страховом портфеле компании в минувшем году основные доли пришлись на каско (21,59%), ОСАГО (21,43%) и ДМС (14,32%). Региональная сеть компании включает более 270 представительств по всей России. Головной офис расположен в Москве.