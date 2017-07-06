Банк России в IV квартале 2016 года и в первой половине 2017 года повысил лимиты на аукционах валютного РЕПО, что привело к росту задолженности кредитных организаций по данным операциям. Об этом рассказал ответственный секретарь комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности Сергей Андрюшкин.



«В дальнейшем данные лимиты будут, по всей видимости, возрастать ввиду укрепления курса доллара США, повышения ставки ФРС по федеральным фондам и реализации программ фискального стимулирования в американской и европейской экономиках», — подчеркнул он в ходе заседания.