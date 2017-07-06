Оператор связи Tele2 объявляет о старте всероссийской акции «Бонусы для ваших интересов». Компания предлагает абонентам воспользоваться предложениями, которые поддерживают их увлечения и образ жизни.

Так, Tele2 подготовил для клиентов персональные и эксклюзивные предложения от партнеров: скидки на электронные книги, покупки в интернет-магазинах, услуги такси, участие в тренингах, подписки для просмотра кинофильмов и многое другое.

Бонусная программа действует до 31 августа 2017 года во всех регионах присутствия оператора. Чтобы принять участие в акции «Бонусы для ваших интересов», клиентам Tele2 необходимо зарегистрироваться на сайте promo.tele2.ru. Абоненты, участвовавшие в акции «Срывай бонусы на свой вкус» в прошлом году, могут оформить получение привилегий в уже существующем личном кабинете.

После регистрации участники акции «Бонусы для ваших интересов» смогут выбрать любую из шести тематических категорий, отражающих стиль жизни и увлечения абонентов: «Кино, музыка, культура», «Спорт», «Путешествия», «Мода», «Домашний уют» и «Активная городская жизнь». Бонусы от партнеров акции будут приходить по понедельникам и пятницам по любому удобному каналу коммуникации: в личный кабинет на промосайте, на электронную почту, на мобильный телефон или в мессенджеры.

Кроме того, участники акции два раза в неделю смогут самостоятельно забирать бонусы из других категорий, которые они не выбрали при регистрации.