В рамках цикла макроэкономических исследований, которые будут представлены на Международном финансовом конгрессе, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) провел для Банка России сравнительный анализ модели российского финансового сектора и моделей финансовых секторов других стран.

Экономисты ЦМАКП проанализировали характеристики размера и структуры финансовых секторов 63 стран за 2004—2014 годы и выявили четыре основные модели финансового сектора, характерные для стран с уровнем дохода не ниже среднего: «автономные страны», «сбалансированные лидеры», «перегретые лидеры», «младшие партнеры». Для России, как и для большинства стран с развивающейся экономикой экспортно-сырьевой направленности, характерна «автономная» модель финансового сектора.

В странах с этой моделью финансовый рынок менее открыт, имеет преимущественно банковско-ориентированный характер, отличается сильной степенью вмешательства государства в финансовый сектор. Страны этой группы характеризуются более слабым развитием финансового сектора. Они также в большей степени подвержены банковским кризисам, чем страны, относящиеся к другим моделям.

По мере диверсификации экономики, повышения благосостояния и улучшения качества рыночных институтов и развития взаимоотношений внутренних и зарубежных финансовых организаций возможен переход стран в кластеры с более высоким уровнем развития финансового сектора. Этот переход обычно сопровождается импортом капитала и компетенций из-за рубежа, накоплением внешнего долга и более тесной интеграцией с финансовыми секторами стран-лидеров. При этом уровень развития и устойчивости финансового сектора возрастает.

Эксперты ЦМАКП считают, что в среднесрочной перспективе приоритеты развития отечественного финансового сектора должны исходить из задачи выхода России на ведущие позиции внутри своего кластера. Для решения среднесрочных задач целесообразно поддерживать конкуренцию в банковском секторе. Особое значение при выборе приоритетов развития российского финансового сектора должно быть отведено небанковским институтам.

«Страны, как правило, переходят в более развитые кластеры. При этом фундаментальным условием такого перехода является продолжение процессов диверсификации экономики и повышения уровня благосостояния. Политика регуляторов может способствовать ускорению процесса перехода. Исходя их этого, в долгосрочной перспективе предлагается сделать акцент на развитии института независимых пенсионных фондов во взаимосвязи с развитием долгосрочного кредитования населения, развитии страхования жизни, умеренном расширении присутствия в национальном финансовом секторе и на национальных финансовых рынках иностранных банков и иностранных портфельных инвесторов», — сообщили в ЦМАКП.