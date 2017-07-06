Совет директоров Банка России установил требования к рейтингам долгосрочной кредитоспособности для целей инвестирования средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, следует из релиза регулятора.



Так, в частности, «в целях применения подпункта 1.1.6 пункта 1.1 положения уровень кредитного рейтинга кредитной организации, в которой размещен субординированный депозит, должен составлять не менее «ruAAA» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО «Эксперт РА» либо не менее «AAA(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО)». А уровень кредитного рейтинга выпуска облигаций (за исключением субординированных облигаций кредитных организаций), приобретенных за счет пенсионных накоплений после 13 июля 2017 года, для российских объектов рейтинга — «ruBBB+» по нацшкале «Эксперт РА» либо «BBB+(RU)» по нацшкале АКРА.

«В целях соблюдения ряда пунктов положения Банка России № 580-П от 1 марта 2017 года, для инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ и накоплений военной ипотеки для банковских активов (облигации и депозиты) установлено требование к рейтингу на уровне не ниже «ruA-» по национальной шкале «Эксперт РА». Для инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ в небанковские облигации требование к рейтингу эмитента установлено на уровне не ниже «ruВВB+» по национальной шкале «Эксперт РА», — отметили в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».



«Это долгожданное событие для всего финансового рынка, которое расширяет возможности инвестирования для профучастников и повышает инвестиционную привлекательность банков и субъектов РФ. Кроме того, данные решения во многом снимают вопросы соответствия уже сделанных инвестиций новым рейтинговым требованиям, — комментирует генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко, — Мы ведем конструктивный и плодотворный диалог с Банком России по валидации наших методологий. Надеемся, что в ближайшем будущем наши рейтинги будут использоваться и другими министерствами и ведомствами в целях размещения государственных средств».

