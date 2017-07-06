В текущих международных и внутренних финансовых условиях Банку России следует скорректировать свою валютную политику с учетом как ужесточения условий монетарной политики в США, так и продления финансовых санкций в отношении нашей страны. Такое мнение высказали в Российском союзе промышленников и предпринимателей на заседании комиссии по банкам и банковской деятельности по вопросу «Курсовая политика, валютные риски и макроэкономическая стабильность».

РСПП выделил ряд проблем валютной политики РФ, которые требуют скорейшего разрешения в условиях макроэкономической нестабильности.

Во-первых, это излишняя волатильность номинального обменного курса рубля и непредсказуемость его динамики. По мнению РСПП, данный аспект не позволяет российским предприятиям осуществлять нормальное планирование своей хозяйственной деятельности.

Во-вторых, целенаправленное укрепление обменного курса рубля для облегчения долговой нагрузки и обслуживания инвалютного долга крупными российскими компаниями. Это ухудшает финансовое положение предприятий многих отраслей и ведет к вытеснению российской продукции импортной, поясняют в РСПП.

В-третьих, отток валютных сбережений населения из кредитных организаций и рост спроса населения на наличную иностранную валюту.



И в-четвертых, выбор партнерами по внешнеторговой деятельности для расчетов, в том числе в рамках ЕАЭС, валют с более стабильной и предсказуемой динамикой обменного курса.