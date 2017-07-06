Группа ВТБ реализовала масштабный проект по унификации сервиса внесения наличных в сети устройств самообслуживания. Теперь все держатели карт ВТБ, ВТБ 24 и Почта Банка могут бесплатно пополнять их в любом АТМ указанных банков, сообщили в группе.

Чтобы воспользоваться сервисом, клиентам необходимо выбрать раздел «Внести наличные» в главном меню любого из банкоматов группы ВТБ. В настоящее время общее количество АТМ банков группы превысило 16,7 тыс., в том числе более 9 тыс. устройств имеют функцию приема наличных. Ежемесячно более трети клиентов вносят наличные средства на карту.

Первый этап проекта по унификации сервисов был запущен 1 апреля 2017 года, когда клиенты Почта Банка получили возможность пополнять свои карты в банкоматах ВТБ 24. За первые три месяца клиенты воспользовались данной услугой почти 60 тыс. раз, общий объем операций составил 635 млн рублей.

В банкоматах группы ВТБ можно произвести оплату услуг более чем 4 тыс. поставщиков, существует возможность сохранения шаблонов по операциям, управления счетами и картами.



Полный перечень банкоматов ВТБ, ВТБ 24 и Почта Банка доступен на сайте геолокации устройств группы ВТБ (сервис разработан компанией «Мультикарта»).