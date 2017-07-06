Международные резервы РФ по состоянию на 30 июня достигли 412,2 млрд долларов. Такие данные опубликовал в четверг Банк России.

На 23 июня 2017 года объем резервов равнялся 408,8 млрд. Таким образом, за неделю резервы увеличились на 3,4 млрд долларов.

Увеличение объема резервов за отчетную неделю на 3,4 млрд долларов, или 0,8%, произошло «преимущественно вследствие положительной курсовой переоценки», поясняют в Центробанке.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

В начале лета 2015 года в Центробанке назвали комфортный для России уровень резервов — 500 млрд долларов; довести ЗВР до этой величины планируется за пять — семь лет. С 13 мая по 28 июля 2015 года Банк России проводил на внутреннем рынке закупки валюты в резервы в объеме 100—200 млн долларов ежедневно. Приостановка процесса была связана с ростом волатильности на валютном рынке.

В марте 2016 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что «никакой спешки с пополнением золотовалютных резервов нет, они достаточны». Она дала понять, что регулятор может возобновить закупки валюты в резервы вне зависимости от уровня курса, но будет принимать в расчет уровень его волатильности.



ЦБ может нарастить объем золотовалютных резервов до 500 млрд долларов при благоприятной экономической ситуации, заявила Набиуллина в начале июня 2017-го. Правда, добавила она, это будет возможно только при полной уверенности в стабильности инфляции и стабильности на валютном рынке. На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора 16 июня глава ЦБ сообщила, что Банк России в 2017 году вряд ли начнет пополнять международные резервы.