Холодная погода стала основной причиной роста уровня безработицы в России в мае, говорится в обзоре «Картина экономики», подготовленном Минэкономразвития.

В документе отмечается, что, несмотря на ускорение экономического роста и продолжение роста реальных заработных плат, уровень безработицы с учетом коррекции на сезонность в мае увеличился с 5,2% до 5,4%. «Такая тенденция в первую очередь связана с более низкой занятостью в секторах, наиболее чувствительных к погодным условиям: сельском хозяйстве, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе», — уточняется в обзоре.

По данным, которые приводит МЭР, в мае температура воздуха в среднем по России была на 2,2°C ниже, чем за аналогичный прошлогодний период, «что не могло не сказаться на уровне экономической активности и ее составляющих». «Поддержку экономическому росту в мае оказали рост производства электроэнергии, а также добычи природного газа и угля», — указывают в Министерстве.

Согласно опубликованным ранее данным Росстата, уровень безработицы в России в мае составил 5,2%, снизившись с апрельских 5,3%.