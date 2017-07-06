Центральному банку РФ следует использовать валютные интервенции в целях накопления резервов в иностранной валюте и в качестве инструмента макроэкономической стабилизации. Такое мнение Российского союза промышленников и предпринимателей было озвучено на заседании комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности по вопросу «Курсовая политика, валютные риски и макроэкономическая стабильность».

Центробанку целесообразно «расширить перечень мер валютного регулирования, в том числе за счет макропруденциальных инструментов, ограничивающих негативные последствия притока и оттока портфельных инвестиций, средств в иностранной валюте на текущих и депозитных счетах банков, роста процентной маржи по инвалютным трансакциям», а также «использовать валютные интервенции в целях накопления инвалютных резервов и как инструмент макроэкономической стабилизации в условиях усиления неопределенностей и рисков в экономике», говорится в решении по итогам заседания.

Также в РСПП считают, что регулятору нужно разработать «дорожную карту» по формированию адекватности инвалютных резервов страны с учетом как потенциальных обязательств по балансовым пассивам всех субъектов, так и условных пассивов правительства и крупных государственных корпораций.



«При формировании инвалютных резервов страны нужно учитывать не только валютные потенциальные обязательства по балансовым пассивам всех субъектов, но и условные пассивы правительства и крупных госкорпораций», — отметила член подкомиссии РСПП по вопросам валютного регулирования и контроля Валентина Кузнецова.

