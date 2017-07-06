АО «ГСК «Югория» – универсальная розничная компания, средняя по размеру сборов. Входит в одноименную страховую группу, единственным акционером которой является правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. По итогам 2016 года компания заняла 24-е место в рэнкинге ведущих страховщиков и 10-е место – по сборам ОСАГО. В страховом портфеле компании в 2016 году 87,04% премий приходится на автострахование (ОСАГО – 62,11%, каско – 24,93%). Региональная сеть компании насчитывает 67 филиалов и 200 агентств и точек продаж, работающих в 50 регионах России. Головной офис компании расположен в г. Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).

