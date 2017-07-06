ГСК «Югория» сможет осуществлять обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков. О выдаче компании соответствующей лицензии уведомил ЦБ.
«Банк России 6 июля 2017 года принял решение о выдаче АО «Государственная страховая компания «Югория» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3211) лицензии на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров», — говорится в сообщении.
АО «ГСК «Югория» – универсальная розничная компания, средняя по размеру сборов. Входит в одноименную страховую группу, единственным акционером которой является правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. По итогам 2016 года компания заняла 24-е место в рэнкинге ведущих страховщиков и 10-е место – по сборам ОСАГО. В страховом портфеле компании в 2016 году 87,04% премий приходится на автострахование (ОСАГО – 62,11%, каско – 24,93%). Региональная сеть компании насчитывает 67 филиалов и 200 агентств и точек продаж, работающих в 50 регионах России. Головной офис компании расположен в г. Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).