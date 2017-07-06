Пермский банк «Уральский Финансовый Дом» внес изменения в тарифы по дебетовым картам. Банк предлагает оформить карту «Мир Классическая» в тарифных планах «Социальный», «Молодежный» и «Клюквенный».

Счета открываются только в рублях. Срок действия карт — пять лет.

Выпуск и обслуживание карты по тарифу «Социальный» осуществляются бесплатно. Предусмотрено начисление процентов на остаток по ставке 4% годовых.

Ежемесячное обслуживание тарифного плана «Молодежный» обойдется в 15 рублей, «Клюквенного» — в 79 рублей. Выпуск карт бесплатный.

«Одним из преимуществ предложения можно назвать возможность снижения платы за обслуживание, так как при минимальном остатке на счете в течение месяца в размере 50 тысяч рублей плата за ежемесячное обслуживание не взимается», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.

СМС-информирование стоит 49 рублей в месяц. Комиссия за получение денежных средств в банкоматах сторонних кредитных организаций обойдется в 1%, но не менее 199 рублей, в кассах — в 1%, минимум 499 рублей.



Снять бесплатно денежные средства можно в устройствах «Уральского Финансового Дома» и банков-партнеров в пределах суточных лимитов. За снятие сумм свыше суточного лимита взимается 0,5% от суммы превышения.