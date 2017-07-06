Пермский банк «Уральский Финансовый Дом» внес изменения в тарифы по дебетовым картам. Банк предлагает оформить карту «Мир Классическая» в тарифных планах «Социальный», «Молодежный» и «Клюквенный».

Счета открываются только в рублях. Срок действия карт — пять лет.

Выпуск и обслуживание карты по тарифу «Социальный» осуществляются бесплатно. Предусмотрено начисление процентов на остаток по ставке 4% годовых.

Ежемесячное обслуживание тарифного плана «Молодежный» обойдется в 15 рублей, «Клюквенного» — в 79 рублей. Выпуск карт бесплатный.

«Одним из преимуществ предложения можно назвать возможность снижения платы за обслуживание, так как при минимальном остатке на счете в течение месяца в размере 50 тысяч рублей плата за ежемесячное обслуживание не взимается», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.

СМС-информирование стоит 49 рублей в месяц. Комиссия за получение денежных средств в банкоматах сторонних кредитных организаций обойдется в 1%, но не менее 199 рублей, в кассах — в 1%, минимум 499 рублей.

Снять бесплатно денежные средства можно в устройствах «Уральского Финансового Дома» и банков-партнеров в пределах суточных лимитов. За снятие сумм свыше суточного лимита взимается 0,5% от суммы превышения.

Уральский Финансовый Дом ПАО «КБ «Уральский финансовый дом» — крупнейшая по размеру активов кредитная организация среди зарегистрированных в Пермском крае, однако средняя по общероссийским меркам. Важными направлениями деятельности фининститута являются как обслуживание и кредитование юридических лиц, так и розничный бизнес, развитие которого с 2013 года осуществляется под брендом «Клюква». Основная часть пассивов банка сформирована вкладами физлиц и средствами предприятий и организаций, аффилированных с холдингом «Пермская финансово-производственная группа» (ПФП-группа).
На текущий момент единственным бенефициаром банка «Урал ФД» является Андрей Кузяев, владеющий 100% пакетом акций через ООО «ПФП-группа» (34,47%), кипрский офшор ПФИГ Оверсиз Инвестментс Лимитед (60,08%) и ООО «СФ «Адонис» (5,45%).


По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 22,67 млрд рублей (142-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,94 млрд, кредитный портфель — 14,57 млрд, обязательства перед населением — 14,39 млрд.