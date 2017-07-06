Решение США об ужесточении антироссийских санкций повлияло на настроения инвесторов в июне. Крупные и очень крупные клиенты «Атона» наращивали позиции в долларах и рублях. Валютные инвестиции прибавили в июне 52% относительно среднемесячного значения, рублевые — 29%. Акции и облигации состоятельные инвесторы в июне распродавали: вложения в суверенные облигации сократились на 17%, в евробонды — на 16%, в акции — на 5%.

Самыми непопулярными в сегменте акций оказались финансовый и нефтегазовый секторы. Как поясняют в «Атоне», инвесторы опасались, что процентные ставки могут падать быстрее, чем ожидалось, создавая риск снижения чистой процентной маржи. В акции финансовых компаний в июне инвесторы вложили на 19% меньше, лидером по продажам стал Сбербанк (его бумаги потеряли 45%). В акции нефтегазового сектора инвестировали на 14% меньше. В июне цены на нефть снизились до минимумов 2017 года (45 долларов за баррель Brent) на фоне роста запасов. Это увеличило тревоги инвесторов по поводу избытка предложения на рынке нефти и эффективности соблюдения странами ОПЕК обязательств по снижению добычи.

Транспортный и химический секторы также не пользовались благосклонностью инвесторов в июне. Отток средств из них составил 12% и 10% соответственно.

Лидером по покупкам в июне оказались привилегированные акции «Татнефти» — из-за дивидендной отсечки в начале июля. Вложения в них выросли на 59%. В целом же, как отмечают в «Атоне», розничные клиенты сосредоточились на компаниях, выигрывающих от укрепления рубля (плюс 5,9% относительно среднего месячного значения), и продавали акции компаний, на которые никак не влияет валютный курс (минус 6,7%).