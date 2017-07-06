Годовая инфляция в России в июне составила 4,4%, по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,6%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг Росстатом. Как статистическое ведомство сообщало ранее, в мае потребительские цены в стране выросли на 4,1% к аналогичному месяцу 2016-го и на 0,4% к предыдущему месяцу.

Инфляция с начала года достигла 2,3%. В прошлогоднем июне цены выросли на 0,4%, напомнили в Росстате.

Наиболее значительно за месяц подорожали продовольственные товары: на 4,8% в годовом выражении и на 1% к предыдущему месяцу.

В восьми субъектах РФ в июне потребительские цены выросли на 1% и более, в том числе в Тверской и Омской областях — на 1,4% и 1,2% соответственно, в результате удорожания продуктов питания на 2,9% и 2,6%. При этом в Чукотском автономном округе и Сахалинской области товары и услуги в среднем подешевели на 1,3% и 0,1% соответственно.

В Москве инфляция составила 0,8% (с начала года — 3,2%), в Санкт-Петербурге — 0,4% (3,3% с начала года).

Ранее в Минэкономразвития прогнозировали, что в июне инфляция будет на уровне 0,3—0,4%, а годовая составит 4—4,1%.

Целевой показатель Центробанка по инфляции — 4% к концу 2017 года. По прогнозу МЭР, инфляция по итогам года будет равна 3,8%.