Банк России рассчитывает свести задолженность банков по операциям РЕПО в иностранной валюте перед регулятором к нулю к концу года, сообщил на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по банкам и банковской деятельности замглавы департамента денежно-кредитной политики Банка России Александр Полонский.

Так он прокомментировал презентованный на заседании доклад комиссии, в котором говорится, что в IV квартале 2016 года и в первом полугодии текущего Банк России повышал лимиты на аукционах валютного РЕПО, и это привело к росту задолженности банков по этим операциям. По состоянию на 6 июля задолженность составила 1,9 млрд долларов.

«Мы не рассматриваем операции валютного РЕПО как валютную интервенцию. Это международная практика. Это возвратная операция, которая предусматривает предоставление иностранной валюты на срок поддержания позиции экономических агентов Банка России. И поэтому повышение лимитов не есть что-то плохое», — объяснил Полонский.

По его словам, сейчас ЦБ проводит политику сокращения лимитов, чтобы к концу года задолженность по валютному РЕПО свелась к нулю.