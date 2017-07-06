На российском рынке ценных бумаг наблюдаются валютный и налоговый перекосы. Такое мнение высказала комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по банкам и банковской деятельности на заседании 6 июля.

Как пояснил ответственный секретарь комиссии Сергей Андрюшкин, эмиссия облигаций с налоговой точки зрения выгоднее эмиссии акций, поэтому упор сместился с прямых иностранных инвестиций на более рисковые прямые инвестиции.

Еще один риск — рост доли нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (как указывают в РСПП, в январе их доля составляла 37,8%, в марте — уже 43,9%). Кроме того, структура ОФЗ меняется в сторону укрепления краткосрочных (до трех лет) заимствований (рост с 7,1% до 18,1% в 2016 году) и уменьшения доли долгосрочных (свыше 15 лет) заимствований (снижение с 18,1% до 3,6%).



В то же время ЦБ приводит другие данные по объему ОФЗ у иностранцев: по информации на сайте регулятора, на 1 января 2017 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 26,9%, на 1 марта — 27,5%, на 1 мая — 30,4%.

