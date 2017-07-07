Портал Банки.ру публикует информацию об изменении средней процентной ставки по вкладам в рублях и иностранной валюте в разрезе по срокам привлечения.



Обзор составлен с начала 2017 года на основе базы данных Банки.ру по вкладам физических лиц, в которой насчитывается около 2 300 предложений от порядка 350 кредитных организаций.

Вклады сгруппированы по валютам: рубли, доллары, евро и по срокам: один, три, шесть и девять месяцев, один, полтора, два, три и пять лет и выше. Для сравнения были взяты средние ставки по рынку для соответствующих групп вкладов. Сумма вклада не учитывалась.

Средние ставки по вкладам в рублях за июнь 2017 года снизились на 0,06 процентного пункта (п. п.). В сторону увеличения изменялись ставки по вкладам сроком на один месяц, на 0,03 п. п., до 5,21% и на три года – на 0,09 п. п., до 5,65%.

При этом доходность краткосрочных депозитов на три месяца снизилась на 0,02 п. п., до 6,35%.

Ставки по среднесрочным вкладам продолжили снижаться. По депозитам сроком на шесть месяцев, девять месяцев и полтора года они уменьшились на 0,04 п. п., до 6,81%, 7,16% и 6,75% соответственно. А на один год – на 0,06 п. п., до 7,09%.

Доходность долгосрочных депозитов на два года уменьшилась на 0,08 п. п., до 6,39%, а на сроки от пяти лет – на 0,15 п. п., до 5,67%.

Ставки по вкладам в долларах США практически не изменялись.

Так, ставки по краткосрочным депозитам сроком на один и три месяца остановились на уровне 0,23% и 0,39% соответственно.

Ставки по среднесрочным вкладам сроком на шесть месяцев, один и полтора года также остались без изменений на уровне 0,7%, 1,03% и 1% соответственно. При этом ставки по депозитам сроком на девять месяцев снизились на 0,02 п. п., до 0,77%.

Доходность долгосрочных депозитов на два года повысилась на 0,01 п. п., до 1,03%, а доходность депозитов сроком на три и пять лет, напротив, понизилась на 0,02 п. п. и 0,03 п. п., до 0,94% и 1,32% соответственно.

Средние ставки по депозитам в евро в июне изменялись разнонаправленно.

Доходность краткосрочных депозитов снизилась: по депозитам сроком на один месяц – на 0,02 п. п., до 0,14%, а на три – на 0,01 п. п., до 0,19%.

Ставки по среднесрочным вкладам сроком на шесть месяцев снизились на 0,01 п. п., до 0,27%. По депозитам сроком на девять месяцев и один год ставки остались без изменений на уровне 0,29% и 0,4% соответственно. А ставки по депозитам сроком на полтора года повысились на 0,02 п. п., до 0,33%.

Доходность долгосрочных депозитов сроком на два года не изменилась и осталась на уровне 0,3%, при этом доходность по депозитам сроком на три года повысилась на 0,02 п. п., до 0,34%, а на сроки от пяти лет и выше снизилась на 0,04 п. п., до 0,17%.