Данные по инфляции в РФ за июнь оказались неприятным сюрпризом, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев.

«В июле не факт, что будет ускорение инфляции. Как раз вот уже и по картофелю пошел урожай. Один из таких основных драйверов. Можем удержаться там же, а то и десятую отыграть до 4,3%. Я за июль пока не уверен. Но шок в июне большой, это негативный сюрприз — 4,4%», — сказал Дмитриев.

Он также заявил, что регулятор ожидал роста годовой инфляции в июне за счет удорожания плодоовощной продукции, однако фактический рост оказался выше его ожиданий.

«Мы ожидали роста инфляции в годовом выражении за счет плодоовощей. Он просто произошел сейчас чуть быстрее, чем мы ожидали. Поэтому сейчас мы всю траекторию пересмотрим, прогноз посчитаем», — сказал Дмитриев.