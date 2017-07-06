В четверг, 6 июля, состоялось подписание соглашения между компанией «Ренессанс Страхование» и негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние» о создании единой страховой группы при участии фонда Baring Vostok. Соглашение вступит в силу после необходимых согласований. В объединенную страховую группу войдут ООО «Группа «Ренессанс Страхование», ООО «СК «Ренессанс Жизнь», АО «СК «Благосостояние ОС», АО «НПФ «Благосостояние Эмэнси», АО «УК «Спутник — Управление капиталом» и ООО «Медицинская компания «Медкорп».

Компании будут объединены под брендом «Ренессанс Страхование». Также планируется сохранить бренд InTouch. Окончательно решение по брендам будет принято после детальной проработки стратегии.

Целью объединения является достижение объединенной группой лидерских позиций в целевых сегментах рынка: прямом страховании, НСЖ, банкостраховании, автостраховании, страховании здоровья. Клиентам будет доступен весь спектр страховых продуктов и качественный технологический сервис во всех каналах дистрибуции.

В объединенной компании 52,1% будет принадлежать международной группе «Спутник», 35,8% — УК «Трансфингрупп» (управляет пенсионными резервами НПФ «Благосостояние»), 12,1% будет у международного институционального инвестора — фонда Baring Vostok.

Капитализация объединенной группы превысит 27 млрд рублей вместе с многомиллиардными рублевыми инвестициями сторон. Сделка станет крупнейшей для российского страхового рынка за десять лет с участием международного инвестора. Группу «Спутник» консультирует в этой сделке Sberbank CIB.

Управляющим партнером станет группа «Спутник». Все три акционера будут представлены в совете директоров.

По словам президента, председателя правления группы «Спутник» Бориса Йордана, консолидированные премии составят около 50 млрд рублей, сделка, как ожидается, будет закрыта в конце августа, полное объединение займет год. Консолидированная прибыль составит 3 млрд рублей.

Группа войдет в тройку лидеров по страхованию жизни, которое будет одним из ключевых направлений бизнеса для объединенной группы. Также она займет шестое место по автострахованию и медстрахованию. Сейчас «Ренессанс Страхование» занимает седьмую позицию по автострахованию и седьмое место по медицинскому страхованию.

Одной из ключевых целей сделки является развитие прямого страхования через диджитал-каналы.

Как заявил Йордан, группа не имела большой доли в ОСАГО и не несет, соответственно, таких больших убытков, как другие компании. Он уверен, что ситуация на рынке ОСАГО будет исправляться в результате структурных изменений и изменений тарификации. «Изменения в убыточности на рынке мы увидим уже в 2019 году», — подчеркнул Йордан.



«Сделка очень качественная, поэтому мы так долго ее готовили», — отметил Йордан.

