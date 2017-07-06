Калининградский Энерготрансбанк снизил ставки по депозитам для бизнеса.

Ставки по депозитам в сумме до 10 млн рублей снижены на 0,25—0,35 процентного пункта. В настоящее время доходность составляет 4,5—7,7% годовых в рублях в зависимости от выбранного срока размещения (от одного дня).

Указанные ставки являются базовыми. В зависимости от дополнительных условий ставки могут быть изменены в индивидуальном порядке.