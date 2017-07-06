Калининградский Энерготрансбанк снизил ставки по депозитам для бизнеса.

Ставки по депозитам в сумме до 10 млн рублей снижены на 0,25—0,35 процентного пункта. В настоящее время доходность составляет 4,5—7,7% годовых в рублях в зависимости от выбранного срока размещения (от одного дня).

Указанные ставки являются базовыми. В зависимости от дополнительных условий ставки могут быть изменены в индивидуальном порядке.

Энерготрансбанк АО «КБ «Энерготрансбанк» — средний по размеру активов региональный банк (Калининград), ориентированный на кредитование физических и юридических лиц, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса, обслуживание корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады, операции на валютном рынке и с ценными бумагами. Основные источники фондирования — средства корпоративных клиентов и собственный капитал.

 

На текущий момент кредитная организация имеет довольно дифференцированную структуру собственников, в которой много миноритарных владельцев. Общее количество акционеров банка — более 603 тыс. (110 юридических лиц, остальные — физические лица). Основными бенефициарами банка являются член совета директоров и совладелец АО «Автотор» Владимир Щербаков (48,7%) и Дмитрий Иванов (6,75%). Акционеры-миноритарии контролируют 44,55%, в их числе более 600 тыс. инвесторов ОАО «Народный фонд».


По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 22,33 млрд рублей (144-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,88 млрд, кредитный портфель — 7,24 млрд, обязательства перед населением — 6,15 млрд.