Торги акциями на Московской бирже завершились повышением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные фондовой площадки.

Индекс ММВБ прибавил 0,1% к уровню предыдущего закрытия и составил 1 923,22 пункта. Индекс РТС вырос на 0,39% и завершил сессию на отметке 1 011,79.

Акции Сбербанка выросли в цене на 0,93%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,14%, самой Московской биржи — на 1,3%, обыкновенные акции «АЛРОСы» — на 0,54%. Незначительно подешевели обыкновенные акции «Газпрома» — на 0,02%.



Ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова характеризует динамику российских индексов в четверг как «преимущественно нейтральную», связывая ее с «относительной стабильностью нефтяных котировок и рубля». В то же время она обращает внимание, что на многих фондовых площадках в четверг «покупатели уступили место продавцам», в том числе «настроения на американских биржах с открытия торгов отмечаются безрадостные».

