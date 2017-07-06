Альфа-Банк обновил условия по кредитным картам «100 дней без %». Теперь по картам «100 дней Standard», «100 дней Classic», «100 дней Visa Gold», «100 дней MasterCard Gold» и «100 дней Platinum» возможно бесплатное снятие наличных на сумму до 50 тыс. рублей в месяц в банкоматах банка и банков-партнеров. За снятие свыше 50 тыс. рублей, а также при снятии любой суммы в кассах банка и в устройствах других кредитных организаций комиссия составит 5,9% от суммы, минимум 500 рублей (по «классической» карте), 4,9% от суммы, минимум 400 рублей (по «золотой») и 3,9% от суммы, минимум 300 рублей (по «платиновой»).

По всем картам предусмотрен длительный льготный период кредитования — до 100 дней на безналичные операции по оплате товаров и услуг, а также на снятие наличных.

«В льготный период необходимо ежемесячно вносить минимальный платеж в размере 5%, но не менее 320 рублей, далее в срок окончания льготного периода необходимо будет погасить всю задолженность», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Екатерина Булычева.

Максимальный кредитный лимит зависит от категории карты и варьируется в диапазоне от 300 тыс. до 1 млн рублей. Процентная ставка по кредиту составляет от 23,99% годовых и устанавливается банком индивидуально.

Стоимость годового обслуживания также будет зависеть от категории карты. Так, годовая стоимость «классической» карты составит 1 490 рублей, «золотой» — 3 490 рублей, «платиновой» — 6 990 рублей.

«Стоит отметить, что обновленные условия, по которым предусмотрено бесплатное снятие кредитных средств, являются положительным критерием для потенциальных клиентов, решивших оформить данный продукт. А наличие длительного льготного периода на снятие наличных делает карту выгодной, так как можно обналичить денежные средства без дополнительных комиссий и воспользоваться денежными средствами беспроцентно (при условии их возврата до окончания срока льготного периода)», — комментирует эксперт.