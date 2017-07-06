Альфа-Банк обновил условия по кредитным картам «100 дней без %». Теперь по картам «100 дней Standard», «100 дней Classic», «100 дней Visa Gold», «100 дней MasterCard Gold» и «100 дней Platinum» возможно бесплатное снятие наличных на сумму до 50 тыс. рублей в месяц в банкоматах банка и банков-партнеров. За снятие свыше 50 тыс. рублей, а также при снятии любой суммы в кассах банка и в устройствах других кредитных организаций комиссия составит 5,9% от суммы, минимум 500 рублей (по «классической» карте), 4,9% от суммы, минимум 400 рублей (по «золотой») и 3,9% от суммы, минимум 300 рублей (по «платиновой»).
По всем картам предусмотрен длительный льготный период кредитования — до 100 дней на безналичные операции по оплате товаров и услуг, а также на снятие наличных.
«В льготный период необходимо ежемесячно вносить минимальный платеж в размере 5%, но не менее 320 рублей, далее в срок окончания льготного периода необходимо будет погасить всю задолженность», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Екатерина Булычева.
Максимальный кредитный лимит зависит от категории карты и варьируется в диапазоне от 300 тыс. до 1 млн рублей. Процентная ставка по кредиту составляет от 23,99% годовых и устанавливается банком индивидуально.
Стоимость годового обслуживания также будет зависеть от категории карты. Так, годовая стоимость «классической» карты составит 1 490 рублей, «золотой» — 3 490 рублей, «платиновой» — 6 990 рублей.
«Стоит отметить, что обновленные условия, по которым предусмотрено бесплатное снятие кредитных средств, являются положительным критерием для потенциальных клиентов, решивших оформить данный продукт. А наличие длительного льготного периода на снятие наличных делает карту выгодной, так как можно обналичить денежные средства без дополнительных комиссий и воспользоваться денежными средствами беспроцентно (при условии их возврата до окончания срока льготного периода)», — комментирует эксперт.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России.
По состоянию на октябрь 2016 года акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); оставшиеся 0,11% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%), Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 2 501,33 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 305,44 млрд, кредитный портфель — 1 458,02 млрд, обязательства перед населением — 697,62 млрд.