Рубль по итогам основной валютной сессии четверга показал разнонаправленную динамику по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» снизился на 12 копеек к уровню предыдущего закрытия и составил около 59,87 рубля. С этим инструментом было проведено 39 тыс. сделок на сумму 3,77 млрд долларов, диапазон котировок составил 59,75—60,44 рубля за доллар.



Биржевой курс евро на 18:59 мск равнялся 68,28 рубля, что на 22 копейки выше уровня закрытия среды. По европейской валюте было заключено чуть меньше 4,6 тыс. сделок на общую сумму 286,7 млн евро по курсам от 68,05 до 68,59 рубля за евро.

«Пара доллар/рубль пока останется неподалеку от рубежа в 60 (рублей): ниже спускаться оснований нет, но и для роста поводов недостаточно, — прогнозирует старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. — Цель «быков» расположена на уровне 60,65 рубля: для этого или должна подешеветь нефть, или должен обостриться геополитический фон. В большом напряжении рынок капитала держит ожидание G20, где внимание будет приковано к фигуре президента США Дональда Трампа».

В свою очередь, ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова обращает внимание на то, что «евро сегодня восстановил утраченные ранее позиции, вернувшись к 1,14 доллара».

