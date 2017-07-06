В Госдуму внесен разработанный правительством законопроект об акционировании Российского объединения инкассации («Росинкаса»).

«Законопроектом предусматривается преобразование объединения «Росинкас» в акционерное общество «Российское объединение инкассации» с долей участия Банка России в его уставном капитале в размере 100%, устанавливается срок проведения такой реорганизации не позднее 1 января 2018 года», — отмечается в сообщении на сайте Госдумы.

В настоящее время «Росинкас» является «юридическим лицом с особыми уставными задачами, создано в целях обеспечения деятельности Банка России по организации наличного денежного обращения и входит в единую централизованную систему Банка России», уточняется в пояснительной записке к законопроекту. Однако организационно-правовая форма «Росинкаса» не относится к какой-либо из предусмотренных действующим законодательством РФ организационно-правовых форм юрлиц.

«Преобразование Объединения «Росинкас» в акционерное общество необходимо в целях обеспечения управления его деятельностью Банком России в рамках корпоративных процедур, предусмотренных законодательством об акционерных обществах», — подчеркивается в пояснительной записке. На аналогичных подходах базируется контролирующее участие Банка России в Сбербанке, Национальной системе платежных карт и Российской национальной перестраховочной компании.