Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) столичного ЗАО «Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк «Апабанк». Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора в четверг, 6 июля.

Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

Постановление от 13 июня 2017 года № ТУ-45-ДЛ-17-5785/3120 вступило в законную силу 30 июня. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.

Должность председателя правления Апабанка занимает Илона Портных, которая также входит в число акционеров банка с долей 19%.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.