ЮниКредит Банк снизил размер процентной ставки по карточному продукту «АвтоКарта BlackEdition» на 6 процентных пунктов, до 20,9% годовых (ранее — 26,9%).

Ежегодная стоимость обслуживания «премиальной» карты взимается в размере 12 тыс. рублей.

Кредитный лимит предоставляется в размере от 300 тыс. до 1,2 млн рублей. Предусмотрен льготный период кредитования до 55 дней на операции оплаты товаров и услуг.

Комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах банка, а также в банкоматах банков группы UniCredit составляет 3,9% от суммы, но не менее 390 рублей. За снятие в устройствах других кредитных организаций комиссия будет взиматься в размере 3,9% от суммы, минимум 450 рублей.

«Стоит отметить, что по кредитке предусмотрен кешбэк. Так, за безналичные операции по карте (кроме денежных переводов, в том числе на счета интернет-кошельков, оплаты услуг в Enter.UniCredit, в банкоматах и платежных терминалах) будут начисляться 3% от стоимости любой покупки, совершенной на АЗС, а также 1% от стоимости любой покупки, совершенной в торгово-сервисных предприятиях или через Интернет», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Екатерина Булычева.