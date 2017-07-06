Восстановление потребительского спроса в России в 2017 году связано с масштабным ростом интернет-торговли, говорится в обзоре «Картина экономики», подготовленном Минэкономразвития.

«Данные статистики национальных счетов свидетельствуют о значительно более активном восстановлении потребительского спроса в начале текущего года», — отмечается в документе. В нем подчеркивается, что, согласно опубликованному Росстатом 30 июня счету использования ВВП, рост расходов домашних хозяйств на конечное потребление в I квартале составил 2,7% в годовом выражении, в то время как темп роста оборота розничной торговли за тот же период был отрицательным (минус 1,6% год к году), а объем платных услуг населению вырос на 0,2%.

«Это главным образом связано с масштабным ростом интернет-торговли (по данным Банка России, импорт товаров из дальнего зарубежья почтой по интернет-торговле в первом квартале 2017 года вырос в три раза), а также с ростом сальдо покупок товаров и услуг населением за рубежом (плюс 39,8% год к году), которые не входят в расчет оперативных индикаторов», — указывают в МЭР.