Районы с домами, которые ближе всего по требованиям к объектам для переселения из пятиэтажек в рамках столичной программы реновации, есть в Бескудниково, Измайлово и на проспекте Вернадского. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в рамках Московского урбанистического форума.

«Близко по квартирографии и набору квартир район Бескудниково, проспект Вернадского, возможно, в Измайлово есть такие дома», — ответил он на вопрос о том, в каких районах расположены дома, которые находятся в высокой степени готовности по срокам ввода в эксплуатацию и стандартам программы реновации, чтобы принять жителей пятиэтажек.

Днем ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что порядка 4 тыс. квартир в новых домах готовы и уже могут принять первых переселенцев по программе реновации в столице.

Левкин подтвердил, что сейчас власти города подбирают дома, в которые жители пятиэтажек уже в ближайшем времени смогут переехать.

Как пояснил глава департамента, сейчас в городе есть построенные дома или находящиеся на стадии, близкой к вводу в эксплуатацию, из предыдущих социальных программ. Однако в ряде таких объектов не полностью выполнено благоустройство прилегающих территорий, отделочные работы внутри дома проведены не по новым стандартам — комфорт-класса.

«Поэтому нам потребуется на ходу в те дома, которые достраиваются, внести изменения в документацию, пройти экспертизу, дополнительно выделить деньги из бюджета, выполнить по этим новым стандартам отделку и благоустройство. Я думаю, что сентябрь-октябрь, начало ноября — энное количество таких домов появится. Пока трудно говорить, какое количество», — отметил глава департамента.

Гендиректор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александр Плутник сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что АИЖК обсуждает с правительством Москвы предоставление федеральных земель для строительства жилья по программе реновации.

«(Мы обсуждаем) предоставление федеральных земельных участков — пустых в настоящее время, брошенных, — которые могут быть использованы правительством Москвы для строительства стартовых проектов для переселения тех, кто будет участвовать в этой программе», — сказал он.

Плутник добавил, что со столичными властями также обсуждается формирование специальных ипотечных программ в рамках проекта реновации для желающих переехать в квартиру большей площади.

Переселенцам из пятиэтажек в Москве могут предложить 20-процентную скидку по льготной ипотеке Владельцам квартир в так называемых хрущевках в Москве, которые при переезде по программе реновации в новые дома захотят увеличить свою жилплощадь, могут предложить в рамках льготной ипотеки дополнительную 20-процентную скидку на жилье. Об этом сообщил на брифинге с иностранными СМИ в ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Согласно данным, которые были представлены в рамках доклада заммэра Хуснуллина на пленарной сессии «Глобальные проекты реновации как двигатели развития городов» на Московском урбанистическом форуме, запущенная столичными властями в 2017 году программа реновации жилого фонда предполагает выдачу квартир миллиону человек.

«Программа реновации с 2017 года предполагает выдачу новых квартир 1 млн человек... В нее могут войти 5 тыс. домов на 400 тыс. квартир», — указано в презентации.

Хуснуллин отметил, что сегодня в Москве насчитывается около 240 млн кв. м жилья, из которых 25 млн кв. м находятся в ветхом состоянии. «Будет снесено порядка 15 миллионов квадратных метров жилья (в рамках реновации. — Прим. ТАСС), готовы в этом году начинать переселяться», — сказал он.

В свою очередь, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов подтвердил участие порядка десяти иностранных архитектурных бюро в конкурсе по реновации.

«Я пока не могу назвать точную цифру, сколько заявок поступило. Могу сказать, что несколько десятков, среди них есть иностранцы, мы специально не публикуем статистику, но их в пределах десяти», — сказал Кузнецов агентству ТАСС.

Главный архитектор столицы отметил хороший уровень интереса к конкурсу. Кузнецов ожидает, что количество поданных заявок вырастет.

«Тема сложная. Многие архитектурные бюро идут консорциумом: офисов под сотню, а заявок из них получается несколько десятков, потому что многие объединяются. Тут у нас не самоцель — количество заявок, цель — отобрать 20 финалистов и пять победителей», — сказал собеседник агентства.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10—15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации, а 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года Путин подписал поправки к закону «О статусе столицы Российской Федерации», утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.



Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня, до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. В предварительный перечень было включено 4 546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4 546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации. В 2 312 домах «за» проголосовали более 90% жителей, в 1 160 домах — от 80% до 90%, в 600 домах — от двух третей до 80% жителей.