Мировые цены на нефть повышаются на 2% после публикации данных Минэнерго США о запасах в стране.

Стоимость сентябрьских контрактов на Brent по состоянию на 20:21 мск выросла на 0,95 доллара (2%), до 48,74 доллара за баррель. К этому времени котировки августовских фьючерсов на нефть WTI увеличились на 1,02 доллара (2,1%) и составили 46.15 доллара за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю снизились на 6,3 млн баррелей до 502,9 млн баррелей.

«Опубликованные в четверг данные от Минэнерго США порадовали резким сокращением запасов нефти: на 6,299 млн баррелей против ожиданий сокращения на 2 млн баррелей. Это помогло Brent добраться до 49,17 доллара за баррель, но уже сейчас наблюдается коррекция. Дело в том, что объем добычи нефти за прошлую неделю резко вырос — таких уровней добычи не наблюдалось уже полгода. А это верная дорога к новой волне распродаж углеводорода», — отмечает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.