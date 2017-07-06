Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Ситибанку кредитный рейтинг «AAA(RU)», прогноз — «стабильный».

Как поясняется в релизе АКРА, кредитный рейтинг Ситибанка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления ему экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. Как напоминают аналитики, 100% акций банка через ряд промежуточных структур принадлежат американской финансовой корпорации Citigroup Inc. Российский рынок является стратегически значимым для Citigroup в рамках стратегии глобального присутствия, при этом имеется выраженная операционная интеграция (банк встроен в единые системы Citigroup по управлению капиталом, рисками, стратегическому планированию и внутреннему контролю), указывают эксперты АКРА. Потенциальный дефолт банка обусловит существенные операционные и финансовые риски для Citigroup.

Кроме того, «банк обладает высокой оценкой собственной кредитоспособности (ОСК) ввиду сильной позиции по достаточности капитала, адекватного риск-профиля и заметных рыночных позиций в целевых сегментах», отмечается в сообщении.

«Банк обладает сильной франшизой в сегментах премиальной розницы, крупного корпоративного бизнеса и транснациональных корпораций. Разумная стратегия в совокупности с умеренным риск-аппетитом обуславливает способность генерировать стабильно высокий уровень операционного дохода при минимальной чувствительности к фазе экономического цикла. Универсальный характер бизнеса обеспечивает банку высокую диверсификацию операционного дохода… Качество управления в банке получает очень высокую оценку, учитывая опыт топ-менеджеров и вовлеченность со стороны Citigroup в операционную деятельность банка», — указывают аналитики.

В числе прочего отмечается, что банк обладает устойчивой прибыльностью вне зависимости от фазы экономического цикла по причине высокого уровня чистой процентной маржи (5,9% за 2016 год) и невысокой стоимости риска.

Качество кредитного портфеля банка (30% активов) оценивается как сильное с учетом низкого уровня проблемных и потенциально проблемных кредитов (0,3% портфеля) и невысокой концентрации на десяти крупнейших заемщиках (20,6% портфеля). Банк практически не кредитует компании сектора строительства и недвижимости. «Оценку риск-профиля несколько ограничивает повышенный уровень рыночного риска (порядка 100% основного капитала на конец 2016 года), обусловленного существенным портфелем ценных бумаг на балансе банка (18,6% активов по состоянию на 1 июня 2017 года) и позициями по деривативам», — делают оговорку аналитики.



«Сильная позиция по ликвидности сочетается со сбалансированным профилем фондирования. Банк со значительным запасом выдерживает отток клиентских средств в базовом и стрессовом сценарии АКРА», — добавляют они. Эксперты также отмечают, что структура фондирования банка диверсифицирована по источникам (крупнейший источник, представленный средствами юридических лиц, формирует 63,8% обязательств) и кредиторам (доля десяти крупнейших групп кредиторов — 21%, доля одного крупнейшего кредитора — 6,1%), а объем средств, привлеченных от материнской структуры, незначителен.

