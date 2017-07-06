К 2035 году 96,3% платежей в РФ будут совершаться через инфраструктуру финтех-сервисов, следует из презентации Ernst & Young «Аналитическое исследование мирового и российского рынка инновационных финансовых сервисов, продуктов и технологий».

В рамках проведенного исследования эксперты выделили четыре сегмента инновационных продуктов и сервисов в финансовой сфере: финтех-платежи и переводы (сервисы онлайн-платежей и переводов, P2P-обмен валют, сервисы B2B-платежей и переводов, смарт-терминалы), финтех-финансирование (P2P-кредитование, онлайн-платформы кредитования, краудфандинг в недвижимости, акционерный краудфандинг), финтех-страхование («умное» страхование, P2P-страхование), финтех-управление капиталом (робоэдвайзинг, программы и приложения по финансовому планированию, социальный трейдинг, алгоритмическая биржевая торговля).

Согласно расчетам EY, объем российского рынка финтех-платежей и переводов в 2016 году составлял 86,9 млрд долларов, а проникновение таких услуг — 1,2%. В презентации указано, что в 2035 году объем операций через финтех-сервисы составит 14,87 трлн долларов при уровне проникновения 96,3%.

Объем российского рынка финтех-финансирования составлял 100 млн долларов в 2016 году (проникновение 0%), а в 2035 году составит 178,6 млрд долларов (проникновение 36,7%).

Объем российского рынка финтех-страхования составлял 200 млн долларов (проникновение 1%) в 2016 году, а в 2035 году вырастет до 4,9 млрд (проникновение 9,8%).



Объем российского рынка финтех-управления капиталом составлял 100 млн долларов в 2016 году (проникновение 0%), а в 2035 году составит 42,6 млрд долларов (проникновение 46,1%).