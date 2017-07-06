Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило АйСиБиСи Банку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruAA». Прогноз по рейтингу — «стабильный».

Как поясняется в релизе агентства, наиболее существенным позитивным фактором выступает высокая вероятность оказания банку инфраструктурной и финансовой поддержки со стороны материнского банка ICBC Bank Ltd., крупнейшего в мире системно значимого банка по состоянию на 1 января 2017 года, или сестринских структур в случае возникновения необходимости (в I квартале 2017 года капитал банка был увеличен в два раза — на 150 млн долларов, до 17,3 млрд рублей). Агентство ожидает сохранения устойчивости запаса собственных средств банка к обесценению активов (по состоянию на 1 июня этого года полное обесценение всего остатка корпоративной ссудной задолженности юрлиц и вложений в права требования не привело бы к нарушению нормативов достаточности капитала), при этом в случае увеличения масштабов бизнеса в России в 2018 году возможна докапитализация еще на 70 млн долларов.

Поддержку рейтингу оказывают сильные конкурентные позиции банка в сегменте трансграничных расчетов и успешный опыт синдицированного кредитования крупного бизнеса. Позитивно на рейтинг влияет хорошее качество совокупного кредитного портфеля (просроченная задолженность составляет менее 0,01%, портфель кредитов с просроченными платежами — 3,8%, доля ссуд III—V категорий качества — 2,6% на отчетную дату). Агентство отмечает высокие показатели рентабельности банка (среднее значение RoE — 24,7% за 2013—2016 годы в соответствии с МСФО) при стабильности составляющих финансового результата и высоком покрытии расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами (340% за 2016 год, 207% за I квартал 2017 года).

Позитивным фактором является низкая вероятность крупных выплат в период действия рейтинга. Также отмечается наличие существенных источников дополнительной ликвидности и высокая надежность средств, размещенных на корреспондентских счетах.

Ограничивают рейтинг недостаточно широкая клиентская база и высокая зависимость пассивной базы банка от крупнейших кредиторов без учета средств связанных сторон на лоро-счетах (на 1 июня 2017-го доля средств десяти крупнейших кредиторов / групп кредиторов в валовых пассивах составила 34,2%, доля средств крупнейшей группы кредиторов — 15,5%) в сочетании с недостаточной стабильностью привлеченных пассивов.



Агентство отмечает отдельные недостатки в корпоративном управлении (отсутствие независимых членов совета директоров и недостаточно эффективную кадровую стратегию) и риск-менеджменте (в части управления риском ликвидности, если не учитывать открытую внутригрупповую кредитную линию более чем на 100 млн долларов, инструментария управления валютным риском до 2016 года и повышенной чувствительности к процентным рискам). Давление на рейтинг оказывает высокая неопределенность, связанная с резервированием долгосрочных инвестиционных инструментов в кредитном портфеле материнского банка. Также агентство отмечает повышенную чувствительность рейтингуемого банка к операционным и регулятивным рискам, связанным с необходимостью мониторинга большого объема расчетных операций клиентов (в том числе трансграничных), а также со сосредоточением значительной части IT-инфраструктуры и штата соответствующих специалистов в материнском банке.