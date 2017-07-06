В Банк России поступает достаточно много обращений с предложениями вывести из обращения монеты номиналом меньше рубля или даже провести деноминацию, но подобные вещи «напугают» экономику и людей. Об этом заявил в интервью «Российской газете» директор департамента наличного денежного обращения ЦБ Александр Юров.

«Есть разные предложения — номинальный ряд поменять, провести деноминацию, но все это экономику, людей напугает. Такие вопросы лучше решать, когда инфляция уже не один год соответствует целевому уровню», — сказал он.

«Мы получаем письма примерно 30 на 70. Часть обращений, поступающих в Банк России, содержит вопросы: где копейка, пять копеек? Тем не менее большая часть содержит предложения по исключению из обращения монеты до 1 рубля, а это влечет за собой округление цен. Но мы не можем взять на себя ответственность за округление цен, поскольку подобные вопросы решает не Банк России», — подчеркнул Юров.

«В мировой практике есть примеры, как в таких случаях можно поступать. Так, Чехия исключила из обращения монеты, при этом там при расчетах наличными сумма округляется в меньшую сторону, а при расчетах картой берется точная сумма», — добавил он.

По его словам, самая мелкая монета не исчезает из обращения, а оседает на руках у граждан. «Мы считаем, что если ретейлеры поставят у себя автоматы по приему монеты, эту проблему можно решить», — отметил Юров.

Но со стороны ЦБ на этот счет могут быть только рекомендации, подчеркнул он. «Аппарат для приема монет довольно-таки дорогой. Нужно, чтобы тот банк, у которого данный магазин имеет счет, поставил его, а для этого должна быть заинтересованность кредитных организаций в том, чтобы монета возвращалась. Сейчас мы убеждаем их в этой необходимости. Проблема в том, что покупательная способность монет низкая, отношение к ним соответствующее», — рассуждает представитель регулятора.



Он объяснил, в чем смысл такой системы: «Чтобы продать товар, вы приходите в магазин, загружаете в автомат скопившуюся у вас монету, а на кассе она засчитывается в счет покупки. А выгода экономики в том, что деньги возвращаются в оборот».