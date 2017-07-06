Состав правления СМП Банка расширен — в него вошел Алексей Илющенко, руководитель блока «Стратегическое развитие». Об этом в четверг сообщили в кредитной организации.

В статусе члена правления Илющенко продолжит курировать такие вопросы, как стратегическое планирование, аналитика, маркетинговая и рекламная поддержка банка, продажи и обслуживание клиентов через дистанционные каналы, контроль качества клиентского сервиса, развитие корпоративного хранилища данных, внедрение продуктов для юридических лиц.

Алексей Илющенко окончил Московский коммерческий университет по специальности «мировая экономика», имеет степень MBA Чикагской школы бизнеса (University of Chicago Booth School of Business).



В банке отмечают, что Илющенко обладает обширным управленческим опытом в различных сферах. Более десяти лет он посвятил работе в телекоммуникационной отрасли. Свою карьеру на финансовом рынке начал в 2004 году с позиции советника правления Промсвязьбанка, с 2008-го курировал стратегическое развитие и инновации в банке. В 2015 году Илющенко присоединился к команде СМП Банка в должности директора по стратегическому развитию. С июня 2017 года — руководитель блока «Стратегическое развитие».