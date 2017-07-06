Объем наличных денег в обращении будет постоянно расти — на 5—6% в год, но доля безналичных будет расти намного быстрее. Об этом заявил в интервью «Российской газете» директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров.

По его словам, пытаться ограничивать оборот наличных денег бесперспективно. «Если вы что-то начинаете запрещать, появляется запретный плод, который становится сладким. Жизнь должна сама сказать, что человеку удобнее — платить наличными или использовать другой способ оплаты», — рассуждает он.

«Представьте стихийное бедствие, электричества нет, что вы будете делать?» — привел Юров пример в пользу того, что полностью отказываться от наличных нельзя.

«Посмотрите на самые развитые страны мира, на США, еврозону — везде идет рост наличной денежной массы, хотя и не такой быстрый», — отметил он.



«В еврозоне разные подходы, например в Италии лет пять назад нельзя было заплатить тысячу евро наличными, потом они поняли, что в этом нет логики, сейчас порог подняли до 3 тысяч евро», — добавил Юров.